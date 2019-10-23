Гончарук приглашает на первый инвестфорум RE:think в Мариуполь

Новости Бизнеса:29 октября в Мариуполе пройдет инвестиционный форум Re: Think.

Премьер-министр Алексей Гончарук приглашает 29 октября посетить инвестиционный форум RE:think в Мариуполе. Об этом он сказал в своем видеообращении.

"29 октября в Мариуполе состоится первый инвестиционный форум RE:think. Invest in Ukraine по инициативе Президента Украины. Это событие важно для нашего государства, ведь мы сможем показать изменения в Украине и поговорить об этом с теми, кто эти изменения делает. Кроме этого, будут представлены инфраструктурные и инвестиционные проекты в аргосфере, и промышленности, новейшие технологические и инновационные проекты", - рассказал он.

По словам Гончарука, на Форум приедут более 350 гостей - от представителей правительства до представителей финансовых корпораций.

Премьер отметил, что Мариуполь был выбран для проведения инвестфорума, поскольку город "жил в темноте оккупации и завоевал свободу".

Гончарук отметил, что это первый инвестиционный форум, который пройдет под эгидой Президента. На мероприятии запланированы откровенные дискуссии с ним лично и профильными министрами. Ожидается, что форум посетят более 50 представителей международных и украинских инвестиционных фондов, компаний, донорских организаций и международных финансовых корпораций.