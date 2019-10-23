Гончарук не откажется от реформы децентрализации Гройсмана

Новости Бизнеса:Премьер-министр настаивает на продолжение реформы децентрализации, начатую предыдущим правительством.

Глава правительства Украины Алексей Гончарук по итогам встречи с представителями Ассоциации городов Украины заявил, что реформа децентрализации не прекратится.

Алексей Гончарук подчеркнул важность сотрудничества Кабинета министров с местными органами власти, от чего, по его мнению, напрямую зависит уровень жизни населения. По словам Гончарука, местная и центральная власть «в одной лодке» и необходимо вместе решать проблемы украинцев.

Премьер на встрече с представителям ассоциации подчеркнул важность диалога с обществом и совещаний с местными органами власти. Гончарук выразил уверенность, что в этом направлении необходимо создать службы, занимающиеся обратной связью с громадами, что позволит решать локальные проблемы и реализовывать инициативы на местах.

«Реформа децентрализации точно будет продолжаться», - подчеркнул премьер. Кроме этого, он пообещал расширение полномочий громадам и напомнил о работе над функциональной инфраструктурой сети по Украине.