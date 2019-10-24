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Гончарук: Украина показала наибольший прогресс в реформировании бизнеса

Гончарук: Украина показала наибольший прогресс в реформировании бизнеса
08:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Теперь Украина занимает 64 место в в рейтинге Doing Business.

Украина поднялась на 7 пунктов в рейтинге Doing Business - 2020.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Украина поднялась сразу на 7 пунктов в рейтинге Doing Business-2020 и заняла 64 место среди 190 стран", - написал Гончарук, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Премьер-министр Украины указал, это является позитивным сигналом для украинских предпринимателей и "зеленым светом" для иностранных инвесторов

По мнению Гончарука, за последний год Украина продемонстрировала наибольший прогресс по таким компонентам: защита миноритарных акционеров - это +27 пунктов благодаря открытию информации о конечных выгодоприобретателях; получение разрешения на строительство - это +10 пунктов за счет устранения требований к найму независимого проектировщика и инженера технадзора и введения в систему онлайн-уведомлений, а также уменьшение стоимости разрешений на строительство в пределах Киева.

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"Уверен, что такими темпами наше государство, путем успешных реформ, станет магнитом для инвестиций в ближайшее время", - подытожил Гончарук.

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Рейтинг, Doing Business, Алексей Гончарук.
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