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НБУ обновил прогноз роста экономики - до 3,5% в 2019 году

НБУ обновил прогноз роста экономики - до 3,5% в 2019 году
14:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Прогноз роста экономики Украины повышен на текущий и следующие годы на 0,5%.

Национальный банк Украины повысил прогноз роста реального ВВП Украины в текущем году до 3,5% с 3%, прогнозируемых ранее.

Как говорится в материалах НБУ, прогноз на 2020 и 2021 годы также повышен – до 3,5% и 4% соответственно.

Прогноз инфляции остался неизменным – 6,3% в 2019, 5% - в 2020 и 5% - в 2021 году.

Ранее в октябре Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Украины в 2020 году до 3,7%, в то время как Международный валютный фонд ожидает рост на 3%.

Рост экономики Украины во втором квартале 2019 года в годовом выражении ускорился до 4,6%.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на макроэкономическом прогнозе правительства с ростом реального ВВП на 3%.

Минэкономики обновило прогноз роста ВВП и инфляции на 2020 год

Ранее сообщалось, Национальный банк Украины продолжил цикл смягчения монетарной политики и с 25 октября снижает учетную ставку на 1 п.п. - до 15,5% годовых после ее снижения в сентябре до 16,5%.

Кабинет министров на заседании в среду утвердил обновленный макроэкономический прогноз, который предусматривает рост ВВП до 3,7% в 2020 году по консервативному сценарию

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НБУ, Рост экономики, ВВП, Госбюджет-2020.
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