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В Украине замедлилось падение промышленности

В Украине замедлилось падение промышленности
17:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Сокращение промпроизводства в Украине в сентябре замедлилось до 1,1%.

Промышленное производство в Украине в сентябре 2019 года сократилось по сравнению с сентябрем 2018 года на 1,1% после снижения на 1,7% в августе и 0,2% в июле, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в сентябре-2019 к сентябрю-2018 снизилось на 1,3%, тогда как в августе – на 1,6%.

Согласно данным статведомства, падение было зафиксировано как в добывающей и перерабатывающей промышленности – на 1,2%, так и в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 1%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу промышленное производство в сентябре возросло на 1,7%, но с учетом сезонного фактора произошло его сокращение на 0,1%.

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В целом по итогам девяти месяцев 2019 года объем промпроизводства в Украине остался на уровне аналогичного периода прошлого года, сообщает статистическое ведомство.

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2018 году возросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом.

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Промышленность, Госстат, Статистика, Промпроизводство.
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