Органам власти разрешили покупать электромобили "за любые деньги"

Новости Бизнеса:Правительство разрешило госорганам приобретать электромобили или гибриды сверх отведенного на них лимита средств.

Министерства и ведомства смогут покупать электромобили или гибриды сверх отведенного им лимита в одну машину, соответствующее решение принял Кабинет министров, сообщило Минэкоэнерго.

"Решено, что в случае покупки за средства министерства или ведомства электрокара/гибрида, который потребляет значительно меньше топлива, по соответствующему разрешению Минфина, это ограничение может не применяться", – говорится в релизе на сайте министерства в четверг.

Минэкоэнерго напомнило, что расходы каждого министерства на покупку автомобилей ограничены 1,2 млн грн, центральных органов исполнительной власти – 0,9 млн грн. "Но существует ограничение по количеству, и для министерств это только 1 машина", – отмечается в релизе.

Согласно ему, соответствующие изменения, расширяющие возможности использования электро- и гибридных автомобилей для госорганов, внесены в постановления Кабмина от 4 апреля 2001 года № 332 и от 26 декабря 2011 года № 1399.

Отмечается, что изменения приняты с целью улучшения экологии и повышения энергетической безопасности в Украине, а также направлены на исполнение условий ратифицированного парламентом Парижского климатического соглашения, заключенного с целью противодействия глобальным изменениям климата.

В постановлении №1399 перечислено около 70 министерств и ведомств, закупающих автомобили за бюджетные средства. Согласно ему, МВД, Минобороны и Госгеокадастру разрешено приобретать по три автомобиля, Минюсту – девять авто.