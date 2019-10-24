Кравцов предлагает зарядить авто на вокзале в Киеве

Акционерная компания "Укрзализныця" до конца года установит на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве зарядку для электромобилей.
Об этом сообщил в социальной сети Facebook председатель правления компании Евгений Кравцов.
"Бюрократические преграды, чтобы на Центральном вокзале появилась зарядка для электрокаров, мы снесли. Наконец могу анонсировать: зарядить свой электромобиль можно будет на главном железнодорожном вокзале столицы", - написал он.
Кравцов также сообщил, что компания работает над уменьшением выбросов вредных веществ.
"Мы активно работаем над тем, чтобы перевозить как можно больше грузов и пассажиров электропоездами, тем самым уменьшив выбросы. Установление зарядок для электромобилей - это еще один шаг для сохранения окружающей среды и популяризации электрического транспорта", - добавил он.
Глава компании также отметил, что сейчас "Укрзализныця" уже провела аукцион и выбрала партнера, который установит соответствующее оборудование.
"Если услуга будет востребована, такие зарядки появятся и на других вокзалах Украины", - отметил он.
Ранее сообщалось, ежегодные инвестиции в содержание железнодорожной инфраструктуры и дальнейшее ее развитие должны составлять около 108 млрд грн в год.