Украина за 2019 год уменьшила добычу угля на 8%

Новости Бизнеса:Предприятия по добыче угля Украины сократили добычу на 8%.

Угледобывающие предприятия Украины в январе-сентябре 2019 года сократили добычу рядового угля на 8% (на 1 млн 987,3 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 22 млн 861,9 тыс. тонн.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности, добыча коксующегося угля увеличилась на 1,5% (на 65,8 тыс. тонн) – до 4 млн 529,3 тыс. тонн, тогда как энергетического снизилась на 10,1% (на 2,053 млн тонн) – до 18 млн 332,6 тыс. тонн.

В то же время ООО "Краснолиманское", подконтрольное Виталию Кропачеву, продолжило практику укрытия данных о своей деятельности от министерства, начавшуюся с начала сентября 2018 года.

Согласно данным министерства, в сентябре-2019 добыча рядового угля снизилась на 7,7% (на 213,1 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года – до 2 млн 568,6 тыс. тонн.

Угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Минэнергоугля, за девять месяцев текущего года сократили добычу на 14,2% (на 445,9 тыс. тонн) – до 2 млн 702,6 тыс. тонн, в т.ч. добыча коксующегося угля увеличилась в 1,7 раза (на 260,9 тыс. тонн) – до 635 тыс. тонн, тогда как энергетического – упала на 25,5% (на 706,8 тыс. тонн), до 2 млн 67,6 тыс. тонн.

Шахты Донецкой области за девять месяцев 2019 года обеспечили добычу 8 млн 64,1 тыс. тонн угля (-3,2% к январю-сентябрю-2018), Луганской – 277,4 тыс. тонн (-30,3%), Днепропетровской – 13 млн 464,3 тыс. тонн (-9,2%), Львовской – 999,7 тыс. тонн (-17,2%), Волынской – 56,4 тыс. тонн (-30%).

Как сообщалось, Украина в 2018 году сократила добычу рядового угля на 4,7% (на 1 млн 629,8 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 33 млн 286,4 тыс. тонн. В т.ч. добыча коксующегося угля сократилась на 14,7% (998,2 тыс. тонн) – до 5 млн 809,1 тыс. тонн, энергетического – на 2,2% (631,5 тыс. тонн), до 27 млн 477,3 тыс. тонн.