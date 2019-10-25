Скачать
Пятница, 25.10.2019
Министр обороны: Мы договорились с генсеком НАТО о дорожной карте
Министр обороны: Мы договорились с генсеком НАТО о дорожной карте
Похитительница младенца вместо тюрьмы попала под домашний арест
Похитительница младенца вместо тюрьмы попала под домашний арест
Заявка сборной Украины на матчи против Эстонии и Сербии
Заявка сборной Украины на матчи против Эстонии и Сербии
Xiaomi представит еще один флагманский смартфон до конца 2019 года
Xiaomi представит еще один флагманский смартфон до конца 2019 года

Украина за 2019 год уменьшила добычу угля на 8%

Украина за 2019 год уменьшила добычу угля на 8%
23:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Предприятия по добыче угля Украины сократили добычу на 8%.

Угледобывающие предприятия Украины в январе-сентябре 2019 года сократили добычу рядового угля на 8% (на 1 млн 987,3 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 22 млн 861,9 тыс. тонн.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности, добыча коксующегося угля увеличилась на 1,5% (на 65,8 тыс. тонн) – до 4 млн 529,3 тыс. тонн, тогда как энергетического снизилась на 10,1% (на 2,053 млн тонн) – до 18 млн 332,6 тыс. тонн.

В то же время ООО "Краснолиманское", подконтрольное Виталию Кропачеву, продолжило практику укрытия данных о своей деятельности от министерства, начавшуюся с начала сентября 2018 года.

Согласно данным министерства, в сентябре-2019 добыча рядового угля снизилась на 7,7% (на 213,1 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года – до 2 млн 568,6 тыс. тонн.

Угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Минэнергоугля, за девять месяцев текущего года сократили добычу на 14,2% (на 445,9 тыс. тонн) – до 2 млн 702,6 тыс. тонн, в т.ч. добыча коксующегося угля увеличилась в 1,7 раза (на 260,9 тыс. тонн) – до 635 тыс. тонн, тогда как энергетического – упала на 25,5% (на 706,8 тыс. тонн), до 2 млн 67,6 тыс. тонн.

Герус рассказал о росте запасов угля в Украине

Шахты Донецкой области за девять месяцев 2019 года обеспечили добычу 8 млн 64,1 тыс. тонн угля (-3,2% к январю-сентябрю-2018), Луганской – 277,4 тыс. тонн (-30,3%), Днепропетровской – 13 млн 464,3 тыс. тонн (-9,2%), Львовской – 999,7 тыс. тонн (-17,2%), Волынской – 56,4 тыс. тонн (-30%).

Как сообщалось, Украина в 2018 году сократила добычу рядового угля на 4,7% (на 1 млн 629,8 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 33 млн 286,4 тыс. тонн. В т.ч. добыча коксующегося угля сократилась на 14,7% (998,2 тыс. тонн) – до 5 млн 809,1 тыс. тонн, энергетического – на 2,2% (631,5 тыс. тонн), до 27 млн 477,3 тыс. тонн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Уголь, Виталий Кропачев, Министерстве энергетики.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дело не в слабой батарее: почему смартфон быстро теряет заряд
02 Дайджест главных новостей Украины и мира 24 октября
03 Таблица коэффициентов УЕФА после матчей украинских клубов в еврокубках
04 "Мисс Украина Вселенная 2019": известно имя победительницы и яркие фото
05 "Мы календари не сверяли": Владимир Дантес рассказал о будущем пополнении в семье
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Протесты в Ираке: число погибших возросло
Протесты в Ираке: число погибших возросло
&quot;Интерпайп&quot; готов выпустить евробонды на $309,19 млн
"Интерпайп" готов выпустить евробонды на $309,19 млн
Офис Зеленского стоит за обвинениями Порошенко - адвокат Новиков
Офис Зеленского стоит за обвинениями Порошенко - адвокат
Звезду &quot;Гарри Поттера&quot; Эмму Уотсон подловили с ее новым возлюбленным (Фото)
Звезду "Гарри Поттера" Эмму Уотсон подловили с ее новым возлюбленным (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь