Лоукостеры под угрозой: из-за эконалогов в ЕС поднимутся цены на авиаперелеты

Новости Бизнеса:"Климатические налоги" приведут к стремительному росту цен на авиаперелеты.

В некоторых европейских странах введут эконалоги, мотивирующие туристов отказываться от авиаперелетов в пользу других видов транспорта. Такая практика может лишить лоукостеров их главного преимущества — дешевых пассажирских перевозок. Об этом пишут западные СМИ.

Первой новую политику с экологическими налогами на практике применит Германия. Случится это уже в следующем году. Сообщается, что правительство канцлера Ангелы Меркель пытается убедить как своих граждан, так и гостей страны больше путешествовать с помощью железной дороги. Власти повысят совокупный сбор на авиарейсы по внутренним и международным перелетам на расстояние до 2,5 тыс. км. Этот сбор вырастет в 2020 году сразу на 75%. То есть налог с каждого авиабилета увеличится с 7,5 евро до 13,03 евро. А те, кто захочет пролететь более 6 тыс. км, заплатят уже 33,01 евро (сейчас - 23,43 евро).

Доход, полученный государством от взимания нового налога на авиаперевозки (740 млн евро в год), направят на снижение НДС на железнодорожные билеты с 19% до 7%. Таким образом, поездки в поездах станут дешевле на 10%.

"Аэропорты в Голландии, Бельгии и Люксембурге будут очень рады принять пассажиров, которые спасаются от высокого налога на авиабилеты в Германии", — заявил гендиректор аэропорта Кельна Бонн Йохан Ваннесте.

По оценке Ваннеста, эконалог больнее всего ударит по экономике лоукост-компаний.

В 2020 году также и власти Франции обложат "климатическими налогами" все авиарейсы из страны. А в 2021 году такие налоги введут и в Нидерландах.