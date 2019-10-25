У Boeing 777X проблемы с двигателем: поставки новинки задержатся

Новости мира:Тестовые полеты Boeing 777X выявили неполадки с двигателем, от чего поставки будут задержаны.

В компании Boeing заявили о проблемах с двигателем в новой модели 777X.

Об этом сообщает портал Australian Aviation со ссылкой на гендиректора компании Денниса Мойленбурга.

"Boeing отложил первые доставки модели 777-X с середины 2020 до начала 2021 из-за задержек с тестовыми полетами, которые были вызваны нерешенными проблемами с двигателем и отрывом двери во время тестирования", - говорится в сообщении.

В то же время Мойленбург ожидает, что первые полеты все же будут осуществлены в начале 2020 года, несмотря на то, что сначала они были запланированы на первое полугодие 2019 года.

По его словам, главным нерешенным вопросом до сих пор остается работа нового двигателя GE9X.

Отмечается, что такие авиакомпании как Emirates, Qatar Airways, Cathay Pacific, All Nippon, Singapore Airlines, Etihad Airways и British Airways уже сделали крупные заказы новых самолетов Boeing 777-X.

Как сообщалось, 29 октября прошлого года Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air разбился под Джакартой, погибли все 189 человек, находившихся на борту. Причиной катастрофы самолета, упавшего в Яванское море вскоре после вылета из Джакарты, стал сбой системы управления полетом.

10 марта 2019 года разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший из Эфиопии в Кению. Жертвами катастрофы стали все пассажиры и члены экипажа (157 человек). После этого полеты самолетов модели Boeing 737 MAX временно прекратили по всему миру.