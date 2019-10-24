Boeing ожидает, что самолеты 737 MAX взлетят до Нового года

Новости Украины:Компания Boeing выразила надежду, что ее самолеты модели 737 MAX вернутся в небо до конца года.

Руководство компании Boeing надеется, что самолеты модели 737 MAX, полеты которых прекратили по всему миру после авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии, вернутся в эксплуатацию еще в этом году. Об этом информирует BBC.

Отмечается, что через несколько часов после того, как индонезийские следователи признали причинами аварии самолета этой модели, принадлежавшего компании Lion Air, механические и конструкторские сбои системы управления полетом, в Boeing заявили, что разработали обновление программного обеспечения, которое считается причиной двух масштабных авиакатастроф.

"Наш приоритет - безопасное возвращение в эксплуатацию самолетов 737 MAX, мы продвигаемся в этом направлении", - заявил руководитель Boeing Деннис Мюленбург.

В Boeing также подчеркивают, что разработали обновление для тренировок пилотов при эксплуатации программного обеспечения самолетов, и ожидают, что регуляторы позволят начать полеты до 2020 года.

"Мы продолжаем выполнять обязательства перед нашими клиентами, придерживаясь наших ценностей относительно безопасности, качества и добропорядочности, которые всегда стояли у нас на первом плане", - добавил Мюленбург.

29 октября прошлого года Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air, разбился под Джакартой, погибли 189 человек, находившихся на борту. Причиной катастрофы самолета, который упал в Яванское море вскоре после вылета из Джакарты, стал сбой системы управления полетом.

10 марта 2019 года разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший из Эфиопии в Кению. Жертвами катастрофы стали все пассажиры и члены экипажа (157 человек). После этого полеты самолетов модели Boeing 737 MAX временно прекратили по всему миру.