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Германия вывезет в РФ 12 тысяч тонн радиоактивных отходов

Германия вывезет в РФ 12 тысяч тонн радиоактивных отходов
01:55 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости мира:Западноевропейская компания Urenco в 2019 году возобновила транспортировку в Россию урановых "хвостов" с немецкой уранообогатительной фабрики в Гронау.

ФРГ возобновила транспортные поставки в Россию обогащенных урановых отходов с завода в немецком городке Гронау: всего планируется отправить в РФ 12 тысяч тонн.

Об этом сообщает Greenpeace со ссылкой на соответствующие документы правительства немецкой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

"Западноевропейская компания Urenco в 2019 году возобновила транспортировку в Россию урановых "хвостов" с немецкой уранообогатительной фабрики в Гронау. С 2019 по 2022 год планируется отправить в Россию 12 000 тонн (более тысячи контейнеров, примерно 20 железнодорожных составов) урановых отходов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что процесс этот начался в мае. За полгода на Уральский электрохимический комбинат в Новоуральске Свердловской области из ФРГ уже успели отправить 6 составов, то есть около 5 тысяч тонн радиоактивных отходов.

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В Greenpeace отмечают, что сегодня в РФ уже находится около 1 миллиона тонн урановых отходов, которые характеризуются особенно высоким уровнем радиоактивности и токсичности.

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Германия, РФ, Greenpeace, Радиоактивные отходы.
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