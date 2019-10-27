Украинцы предложили Зеленскому создать орган, который будет контролировать цены на продукты

Новости Бизнеса:Зеленскому предлагают создать спецорган, который будет контролировать цены на продукты.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили создать специальный орган, который будет контролировать цены на продукты. Об этом говорится в петиции, которая зарегистрирована на официальном сайте Президента Украины, передает УНН.

"Создать специальный орган, который будет контролировать цены на продукты!!! Потому что доллар упал - цены выросли, доллар поднялся - цены выросли !!! И таким образом все повышения зарплат и пенсий не дают людям возможности что-то сэкономить!!!" - говорится в петиции.

Ее авторм является Сергей Воронин. Отметим, что петиция была зарегистрирована 24 октября. Инициативу поддержали уже около 300 человек.

Сбор подписей продлится еще 90 дней. Отметим, чтобы петицию рассмотрел Глава государства она должна набрать 25 тыс. подписей.