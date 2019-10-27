Как украинцы отдыхают на Прикарпатье: топ самых популярных локаций

Новости Украины:На Франковщине летом побывали почти миллион туристов.

Ивано-Франковскую область в летний сезон в этом году посетило 900 тысяч туристов, что соответствует прошлогоднему уровню популярности региона среди путешественников.

В то же время туристический сбор возрос почти на 40%, если сравнить с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщил начальник отдела туризма Управления международного сотрудничества, евроинтеграции, туризма и инвестиций Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталий Передерко в комментарии Zruchno.Travel.

"К нам приезжают туристы из Киева, Днипра, Львовской, Одесской, Тернопольской и Черновицкой областей. Кроме того, Прикарпатье популярное среди поляков, прибалтов, немцев и американцев. Топ самых популярных локаций остается прежним: Яремчанщина, Надвирнянский район, Косовщина, Верховинщина, Ивано-Франковск, Днестровский каньон", - уточнил Передерко.

Наиболее популярными летними фестивалями, по его словам, стали UnderHill European Music Festival, "Полонинское лето", "Лудин", Drive for Life, "Дженджур Фист".

Как отметил Передерко, этим летом на Ивано-Франковщине презентовали новый этномаршрут "Мистецьке намисто Покуття і Гуцульщини"; было создано 15 виртуальных 3D-туров по интересным туристическими локациям Ивано-Франковской области.

Кроме того, традиционно прошел VIII сезон бесплатных экскурсий в Ивано-Франковске. В общем гиды с мая по сентябрь провели 23 экскурсии, на которых побывало свыше 650 человек.

"В это время мы завершаем реализацию многих инфраструктурных проектов (новые экомаршруты, рекреационные зоны отдыха). Помогаем в реализации грантового проекта "Мир Карпатских розет - меры по сохранению уникальности культуры Карпат". Кроме того, начинаем партнерское участие в грантовых проектах "52 образа жизни в Карпатах: возрождение традиционной культуры труда", "Карпатские лесные школы - пилотное сотрудничество для охраны природы и экологического образования"; начали проект "52 уикенда на Ивано-Франковщине". Сейчас проходит формирование перечень фирм-партнеров. Также планируем запустить новый туристический портал до конца года", - добавил Виталий Передерко.