Президент передал на приватизацию пять госпредприятий

Новости Бизнеса:Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о приватизации нескольких предприятий Государственного управления делами.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о передаче Фонду государственного имущества (ФГИ) от Госуправления делами первых пяти предприятий - отеля "Днипро", ГП "Чайка", "Центрсервис", "Технобуд" и "Украинские телекоммуникационные сети", сообщила заместитель главы Офиса президента (ОП) Юлия Ковалив.

"Сегодня подписан указ президента, который передает первые коммерческие предприятия, которые находились в управлении Государственного управления делами Фонду госимущества на приватизацию", - сказала она в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

При этом Ковалив заметила, что "Центрсервис", по сути, является коммерческой недвижимостью, а "Технобуд" и "Украинские телекоммуникационные сети" занимались преимущественно сдачей недвижимости в аренду.

Она уточнила, что указанные госпредприятия были отобраны после инвентаризации. "Мы выбрали первые пять, которые полностью готовы, по которым у нас нет запретов, судов и других юридических ограничений на приватизацию", - казала замглавы ОП.

По ее словам, вторым шагом станет передача ФГИ еще девяти объектов. "Сейчас по ним ведется инвентаризация и подготовительная работа, по некоторым мы отстаиваем в судах интересы государства", - уточнила замглавы ОП, отметив, что речь идет, в частности, об отеле "Украина", комплексах "Конча-Заспа" и "Пуща-Водица".