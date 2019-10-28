Скачать
Понедельник, 28.10.2019
В Кабмине задумались об отмене одного из налогов
В Кабмине задумались об отмене одного из налогов
Зима близко: в Кабмине отчитались о старте отопительного сезона
В Кабмине отчитались о старте отопительного сезона
Кэмпбелл: Хочу реванша с Ломаченко
Кэмпбелл: Хочу реванша с Ломаченко
Режиссер Дэвид Линч получил почетный Оскар
Режиссер Дэвид Линч получил почетный Оскар

Гончарук прогнозирует еще одно снижение учетной ставки НБУ (Видео)

Гончарук прогнозирует еще одно снижение учетной ставки НБУ (Видео)
12:38 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Премьер-министр Украины не исключает еще одного снижения учетной ставки НБУ до конца года.

К концу года возможно еще одно снижение учетной ставки Нацбанка.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем видеоблоге.

А. Гончарук напомнил о недавнем решении НБУ снизить учетную ставку до 15,5%.

Он напомнил о недавнем решении НБУ по снижению учетной ставки до 15,5%. и пояснил, что это означает.

По его словам, на украинском рынке могут начать дешеветь кредиты.

НБУ: требования к раскрытию банками информации будут готовы к декабрю

"Это очень необходимо для наших предпринимателей, собственно, и для граждан. Мы ожидаем, что еще в этом году как минимум один раз эта ставка будет пересмотрена. А в следующем году кредиты вообще могут стоить 10-12% в гривне", - заявил глава Кабинета министров Украины.

Известно, что 12 декабря состоится следующее заседание правления НБУ. На нем и будет принято решение по учетной ставке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Нацбанк, Кабмин, Алексей Гончарук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Все услышали ваши угрозы": лидер Нацкорпуса обратился к Зеленскому (видео)
02 "Прошлое закончилось": Зеленский говорит, что не боится обидеть Коломойского
03 Квантовая физика способна объяснить появление у человека сознания
04 Вот так надо носить синий комбинезон: урок стиля от Деми Мур (Фото)
05 Полная ликвидация в водоемах: в Японии изменили геном рыбы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Мокрый снег и мороз: Синоптики дали украинцам холодный прогноз погоды
Мокрый снег и мороз: украинцев ждет похолодание
Евросоюз согласился отстрочить Brexit на три месяца
Евросоюз согласился отстрочить Brexit на три месяца
В Украине планируют отменить медицинские справки
В Украине планируют отменить медицинские справки
&quot;Они заключили пакт&quot;: новые детали о свадьбе герцогов Кембриджских
"Они заключили пакт": новые детали о свадьбе герцогов Кембриджских
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь