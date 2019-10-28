Гончарук прогнозирует еще одно снижение учетной ставки НБУ (Видео)

Новости Бизнеса:Премьер-министр Украины не исключает еще одного снижения учетной ставки НБУ до конца года.

К концу года возможно еще одно снижение учетной ставки Нацбанка.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем видеоблоге.

А. Гончарук напомнил о недавнем решении НБУ снизить учетную ставку до 15,5%.

Он напомнил о недавнем решении НБУ по снижению учетной ставки до 15,5%. и пояснил, что это означает.

По его словам, на украинском рынке могут начать дешеветь кредиты.

"Это очень необходимо для наших предпринимателей, собственно, и для граждан. Мы ожидаем, что еще в этом году как минимум один раз эта ставка будет пересмотрена. А в следующем году кредиты вообще могут стоить 10-12% в гривне", - заявил глава Кабинета министров Украины.

Известно, что 12 декабря состоится следующее заседание правления НБУ. На нем и будет принято решение по учетной ставке.