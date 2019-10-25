НБУ: требования к раскрытию банками информации будут готовы к декабрю

Новости Бизнеса:В НБу заявляют, что будут ежедневно осуществлять регуляторный надзор над достоверностью информации, которая публикуется на сайтах банков.

Управление защиты прав потребителей Нацбанка Украины планирует осуществлять регулярный ежедневный надзор над достоверностью информации, которая публикуется на сайтах банков и в рекламе, а также на других сайтах, где банки размещают данные о продуктах и услугах, в частности на будущей платформе ЛІГА.Money, сообщила начальник управления Ольга Лобайчук.

"Банки должны будут за три месяца выполнить основные требования по стандартам раскрытия информации на своих сайтах и в рекламе. На отдельные положения, которые являются довольно сложными, у них будет шесть месяцев", – сказала она на презентации нового проекта веб-платформы ЛІГА.Money, который реализуется при финансовой поддержке проекта USAID "Трансформация финансового сектора" в Киеве в четверг.

Лобайчук анонсировала, что на основании принятого 20 сентября этого года закона о защите потребителей финансовых услуг НБУ до конца ноября сформирует четкие требования и стандарты для банков по раскрытию информации и более детальную формулу для расчета потребительских кредитов, что сможет привести все продукты банков к одному знаменателю.

По ее словам, уже в январе-феврале 2020 года вступят в силу 80% новых требований НБУ, а приблизительно через еще три месяца должны быть полностью запущены адекватные калькуляторы на сайтах с полным расчетом и изменена реклама.

Как было объявлено на презентации, проект USAID "Трансформация финансового сектора" заключил с ЛІГА.net контракт, который действует до конца 2020 года, для разработки веб-платформы ЛІГА.Money, с помощью которой пользователи смогут сравнить стоимость и условия предоставления потребительских кредитов банками. Как сообщил гендиректор группы компаний "Лига" Дмитрий Бондаренко, проект будет полностью введен в эксплуатацию в январе 2020 года.

По словам заместителя руководителя проекта USAID Юлии Витки, к проекту уже присоединились восемь банков, еще четыре выразили заинтересованность в будущей совместной работе. В целом на них приходится 78% всего розничного портфеля на рынке.

"Условия сотрудничества с банками будут прозрачные и понятные – одна цена для всех", – добавила эксперт по финансовым и банковским вопросам проекта USAID Анна Мурина.

Как сообщил руководитель проекта USAID "Трансформация финансового сектора" Роберт Бонд, для выбора платформы-партнера был организован конкурс с ограниченным кругом участников из пяти компаний. "Участники конкурса определялись совместно с банками, то есть мы определили победителем того, кто нравится банкам, потому что банки – важные участники этого процесса. Среди них были украинские крупные медиа-компании, у которых есть интернет-аудитория", – уточнила Витка, добавив, что назвать участников без их согласия не может. Она также отказалась назвать сумму контракта с ГК "Лига".

Отвечая на вопрос о влиянии будущей платформы ЛІГА.Money на уже сформировавшийся рынок подобных услуг, Витка заявила, что конкуренция приведет к оздоровлению ведения бизнеса таких сайтов.

"Конкуренция – это всегда хорошо. Мы надеемся, что наш проект немного взбодрит компании, которые занимаются именно лидогенерацией. Мы будем вдохновляться подходами, которые они делают, но мы, в первую очередь, – медиа и будем стоять именно на своей основе, на своих ценностях и на бизнес-моделях СМИ, а не финансовых посредников", – добавил Бондаренко.

Одновременно он сообщил, что проект ЛІГА.Money является коммерческим и будет получать финансирование от банков за передачу им заявок на кредиты, переданных банкам. "Мы надеемся, что в будущем он станет самостоятельно успешным, но точно не проект, который любым способом нацелен именно на заработок денег", – заявил Бондаренко.

В свою очередь генеральный директор компании "Триумф" Иван Евтушенко, в состав которой входят уже работающие на этом рынке сайты Finance.ua и "Минфин", выразил надежду на получение доступа других участников рынка к строящейся при помощи USAID информационной базе.

"За грантовые деньги создается некая платформа, которая будет агрегировать данные о финансовых продуктах. Мы бы очень хотели, чтобы другие игроки рынка имели доступ к этой платформе, базе данных, информации о финансовых продуктах через API", – сказал гендиректор "Триумфа".

При этом он заявил, что ни "Минфин", ни Finance.ua на конкурс приглашены не были, хотя, по его мнению, они соответствуют заявленным в презентации критериям отбора.

"Касательно этой платформы, которая будет разрабатываться: вы выбрали частную компанию, которая, кстати, не самая маленькая в Украине и давно могла себе позволить создать уже какое-то направление в этом бизнесе", – отметил Евтушенко.

Однако Витка из проекта USAID заявила, что подобную открытую базу можно реализовать на платформе регулятора.