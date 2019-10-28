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Украина вернется в систему преференций США

Украина вернется в систему преференций США
12:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Украина с 30 октября вернется в Генерализированную систему преференций США.

Украина с 30 октября 2019 года вернется в Генерализированную систему преференций США, свидетельствует соответствующая прокламация президента США Дональда Трампа.

"В субботу по Киеву, в пятницу вечером по Вашингтону вышла новость, что Трамп полностью вернул Украину в общую систему преференций", - сообщил торговый представитель - заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка на пресс-брифинге в понедельник.

Он отметил, что все 155 видов товаров, которые были выведены из-под действия системы преференций, снова получат возможность беспошлинной торговли в США.

"Это в основном продукция пищевой переработки - кондитерская продукция... (а также – ред.) промышленная продукция, в особенности сложная инженерная продукция", - отметил Качка.

Он пояснил, что возвращение в систему преференций стало возможным благодаря прогрессу внедрения нового законодательства об организациях коллективного управления (ОКУ).

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"Это вряд ли повлияет на торговую статистику, поскольку это не массовые товары, но положительно повлияет на малый и средний бизнес", - добавил Тарас Качка.

Как сообщалось, в 2018 году США приостановило действие Генерализированной системы преференций, которая позволяет ввозить в Штаты беспошлинно более 3,5 тыс. видов товаров, для 155 видов украинских товаров из-за систематических нарушений авторских прав.

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США, Вашингтон, Экономика Украины, Дональд Трамп, Система преференций США.
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