Ермак о встрече с адвокатом Трампа: Мы должны были держаться подальше

Помощник Президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украине нужно было держаться подальше от неофициальных представителей президента США Дональда Трампа. Об этом он сказал в интервью The New Yorker, передает УНН.
"В начале августа Ермак и Джулиани решили встретиться в Мадриде. "Почему мы должны полагаться на спекуляции и разговоры с других рук?". Но разговор, похоже, привел к еще большей путанице: Джулиани оставил после встречи впечатление, что Украина продолжит расследование в деле Байдена и роли Украины в американских выборах 2016 года, а Ермак считает, что дал лишь общие заверения, что новая администрация будет рассматривать целый ряд дел в рамках своей общей антикоррупционной программы", - сообщает издание.
Оглядываясь назад, политический советник Зеленского задался вопросом, было ли взаимодействие с такими неофициальным представителями президента США Дональда Трампа, как Джулиани, ошибкой.
"Люди хотели принести Президенту хорошие новости. Я встретил Джулиани, я все уладил. Но это никогда не было так просто. Мы должны были держаться подальше", - сказал Ермак.