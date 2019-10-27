Ермак о встрече с адвокатом Трампа: Мы должны были держаться подальше

Новости Украины:Ермак заявил, что от Джулиани стоило держаться подальше.

Помощник Президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украине нужно было держаться подальше от неофициальных представителей президента США Дональда Трампа. Об этом он сказал в интервью The New Yorker, передает УНН.

"В начале августа Ермак и Джулиани решили встретиться в Мадриде. "Почему мы должны полагаться на спекуляции и разговоры с других рук?". Но разговор, похоже, привел к еще большей путанице: Джулиани оставил после встречи впечатление, что Украина продолжит расследование в деле Байдена и роли Украины в американских выборах 2016 года, а Ермак считает, что дал лишь общие заверения, что новая администрация будет рассматривать целый ряд дел в рамках своей общей антикоррупционной программы", - сообщает издание.

Оглядываясь назад, политический советник Зеленского задался вопросом, было ли взаимодействие с такими неофициальным представителями президента США Дональда Трампа, как Джулиани, ошибкой.

"Люди хотели принести Президенту хорошие новости. Я встретил Джулиани, я все уладил. Но это никогда не было так просто. Мы должны были держаться подальше", - сказал Ермак.