В Украине резко подорожал популярный овощ

Новости Бизнеса:Цены на тепличные томаты в Украине за неделю выросли на 36% - до 23 грн/кг.

Оптовые цены на тепличные томаты в Украине в начале недели выросли до 22-23 грн/кг, что на 36% больше по сравнению с прошлой неделей, сообщила пресс-служба аналитической платформы East Fruit.

"Сегодня представители тепличных комбинатов предлагают к продаже свою продукцию от 22 до 23 грн/кг (0,88-0,92 долл./кг) в зависимости от качества, что в среднем на 36% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели", - сказано в сообщении.

По информации аналитиков, местный тепличный томат в Украине сегодня уже стоит в среднем на 22% дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Кроме того, аналитики отметили, что в этом году сезон импорта томата в Украине начался на две недели раньше по сравнению с прошлым годом.

При этом, на текущий момент поставки турецкого томата осуществляются исключительно по заключенным с розничными сетями договорам, а в свободную продажу эта продукция практически не поступает.

"Относительно цен на первые партии томата производства Турции, то на сегодняшний день они несколько выше цен на украинскую продукцию и озвучиваются на уровне 23-25 грн/кг (0,92-1 долл./кг)", - говорится в сообщении.

По данным аналитиков, объем предложения томата из Турции будет постепенно увеличиваться, и уже с начала декабря эта продукция будет составлять основной объем в сегменте тепличного томата на рынке Украины.