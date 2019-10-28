У Зеленского рассказали, как работает конкуренция на рынке электрической энергии

Новости Бизнеса:В Офисе президента сообщают, что развитие конкуренции является залогом эффективного рынка.

Электроэнергия за два месяца подешевела почти на 14%, или более чем на 20 копеек.

Об этом рассказали в Офисе президента Украины.

Отмечается, что снижение цены на электроэнергию имеет характер "на сутки вперед".

"Как результат - счета за электроэнергию для школ, больниц, детских садов, университетов, военных частей будут меньше", - сообщили в ОПУ.

Таким образом правительству удается сэкономить средства украинских налогоплательщиков.

Платить меньше за электроэнергию будут также малый, средний и крупный бизнес, водоканалы и другие коммунальные предприятия. Представители президента подчеркивают, что себестоимость их товаров и услуг напрямую влияет на цены и тарифы для всех украинский.

"Развитие конкуренции является залогом эффективного рынка, а увеличение предложения стимулирует производителей к снижению стоимости", - подытожили в Офисе президента.