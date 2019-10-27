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Герус спрогнозировал снижение счетов для некоторых потребителей электроэнергии

Герус спрогнозировал снижение счетов для некоторых потребителей электроэнергии
16:46 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:По мнению главы комитета энергетики и ЖКХ Верховной Рады, снижение счета для школ и больниц означает значительную экономию денег.

Глава комитета энергетики и ЖКХ Верховной Рады, народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Герус заявил, что цена электроэнергии на "рынке на сутки вперед" продолжает держаться ниже 1,4 грн. Об этом он написал в Facebook.

"Цена электроэнергии на "рынке на сутки вперед" продолжает держаться ниже 1,4 грн. Уже скоро финальные счета небытовых потребителей будут ниже. Особенно важно это в части водоканалов. Ведь из-за подорожания электроэнергии у водоканалов накапливались долги, а в Лисичанске несколько дней водоканал даже был отключен от электроэнергии, жители города оставались без воды", - написал Герус.

По мнению главы комитета энергетики и ЖКХ Верховной Рады, снижение счета "для школ, больниц, садиков, университетов, военных частей" означает значительную экономию бюджетных средств.

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"Такая цена электроэнергии дает основания для стабильности тарифов на воду, цен на метро, троллейбусы и все другие товары. Экономика становится более конкурентной", - подчеркнул политик.

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Электроэнергия, Андрей Герус.
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