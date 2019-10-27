Герус спрогнозировал снижение счетов для некоторых потребителей электроэнергии

Новости Украины:По мнению главы комитета энергетики и ЖКХ Верховной Рады, снижение счета для школ и больниц означает значительную экономию денег.

Глава комитета энергетики и ЖКХ Верховной Рады, народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Герус заявил, что цена электроэнергии на "рынке на сутки вперед" продолжает держаться ниже 1,4 грн. Об этом он написал в Facebook.

"Цена электроэнергии на "рынке на сутки вперед" продолжает держаться ниже 1,4 грн. Уже скоро финальные счета небытовых потребителей будут ниже. Особенно важно это в части водоканалов. Ведь из-за подорожания электроэнергии у водоканалов накапливались долги, а в Лисичанске несколько дней водоканал даже был отключен от электроэнергии, жители города оставались без воды", - написал Герус.

По мнению главы комитета энергетики и ЖКХ Верховной Рады, снижение счета "для школ, больниц, садиков, университетов, военных частей" означает значительную экономию бюджетных средств.

"Такая цена электроэнергии дает основания для стабильности тарифов на воду, цен на метро, троллейбусы и все другие товары. Экономика становится более конкурентной", - подчеркнул политик.