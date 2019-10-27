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Украина обсудила с европейскими партнерами вопросы противодействия агрессии РФ

Украина обсудила с европейскими партнерами вопросы противодействия агрессии РФ
15:03 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:В ходе дискуссии нарабатывались механизмы международно-правового реагирования на систематическое нарушение Россией основных принципов мирного сосуществования.

Украина и группа "Балтик плюс" в Совете Европы объединяют усилия для противодействия российской агрессии. Об этом сообщает пресс-служба заместителя главы ВРУ Елены Кондратюк.

"Украина и группа "Балтик+" в Совете Европы объединяют усилия для противодействия российской агрессии. Объединению усилий международного сообщества в противодействии российской агрессии, в частности, выработке стратегии совместных действий, было посвящено заседание в Страсбурге глав парламентов Украины, Литвы, Латвии и Эстонии в формате "Балтик+" с участием представителей Исландии", - говорится в сообщении.

По словам Кондратюк, речь шла не только об общей позиции в рамках Совета Европы, и на широкой международной арене.

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"В ходе дискуссии нарабатывались механизмы международно-правового реагирования, прежде всего - в Парламентской Ассамблее Совета Европы - на систематическое нарушение Россией основных принципов мирного сосуществования, добрососедства, прав и свобод человека, в частности, крымских татар в аннексированом Крыму", - сказала Кондратюк.

Отдельно Украинская парламентская делегация подчеркнула важность профессионального и справедливого вывода Венецианской Комиссии о том, что страну-агрессора в Парламентской Ассамблее Совета Европы не могут представлять псевдо-депутаты от Российской Федерации из украинского Крыма.

"Были обсуждены также вопросы энергетической и военной безопасности в контексте агрессивной политики Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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Напомним, Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы подписала заявление о создании в организации постоянной группы "Балтик плюс" с участием также Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии.

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Верховная Рада, Совет Европы, Елена Кондратюк, "Балтик+".
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