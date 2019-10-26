Конопляный марш свободы: активисты в Киеве требуют легализовать медканнабис

В Киеве возле Дома правительства проходит Конопляный марш свободы, участники которого требуют от власти легализовать каннабис для использования в медицинских целях.
Под Кабмином собралось до 500 человек, в частности, активисты нескольких общественных организаций.
Они требуют от власти разрешить использование каннабиоидов при лечении тяжелобольных людей и увеличить до объективно оправданного пороговое количество каннабиса, устанавливающего уголовную ответственность за хранение без цели сбыта.
Участники акции планируют пройти шествием от Дома правительства до Верховной Рады.
Декриминализация марихуаны. В Киеве прошел Конопляный марш свободы (фотогалерея) https://t.co/sOYqNsLkT1 pic.twitter.com/vRlztHF8FA
— Крым.Реалии (@krymrealii) October 29, 2017
Как сообщила одна из организаторов марша, участница общественной организации "Ветераны за медицинский каннабис" Алина Приймак, целью акции является привлечение внимания правительства к проблеме криминализации препаратов на основе медицинского каннабиса.
"Сегодня мы здесь собрались, чтобы напомнить нашей власти, что мы нуждаемся и требуем свободного доступа к препаратам из медицинского каннабиса. Это не является чем странным или уникальным - во многих странах принято и абсолютно нормальное такое лечение. Но лечение терапевтическое, то есть прописано заранее врачом", - сказала Приймак.
Согласно декларации намерений, опубликованной на странице события в Facebook, участники акции также требуют полной реорганизации органов контроля и борьбы с наркотиками, в первую очередь, подразделения противодействия наркопреступности Нацполиции под общественным контролем и с приоритетами, определенными Государственной стратегией в отношении наркотиков.
Весной на сайте Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений электронная петиция "Законодательно урегулировать каннабис для науки и медицины - защитить конституционные права граждан" собрала необходимое количество подписей граждан. Комитет поддержал петицию.
20 мая в парламенте был зарегистрирован проект закона № 10313 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения фундаментального права человека на жизнь", которым предлагалось урегулировать использование каннабиса для нужд медицины и науки. Однако в августе документ был отозван.
4 сентября министр здравоохранения Зоряна Скалецкая не исключила разработки нового законопроекта о легализации медицинского каннабиса.
10 октября президент Владимир Зеленский высказал мнение, что украинское общество еще не готово к легализации каннабиса, и этот вопрос сейчас "не ко времени".