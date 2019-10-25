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Профсоюзы хотят, что-бы Кабмин решил проблему с выплатой ЕСВ на Луганщине

Профсоюзы хотят, что-бы Кабмин решил проблему с выплатой ЕСВ на Луганщине
23:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Профсоюзы требуют от правительства решения проблемы с выплатой ЕСВ для работников на Луганщине.

Профсоюзы призывают Кабинет министров и налоговые органы решить проблему с выплатой единого социального взноса (ЕСВ) для работников ряда предприятий Луганской области.

"У некоторых предприятий области есть сложности с выплатами ЕСВ, связанные с двумя крупными проблемами. Первая – арест счетов предприятий по тем или иным причинам, вторая – невыплаты ЕСВ из-за отсутствия зарплат для работников шахт", – сказал председатель Федерации профсоюзов Луганской области, председатель профсоюзного комитета ПАО "Северодонецкое объединение Азот" Валерий Черныш в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в Киеве в четверг.

Он уточнил, что проблема с блокированием выплат ЕСВ, которая длится уже длительное время, возникла из-за законодательного неурегулирования. Компании, чьи счета по ряду причин являются арестованными (среди них "Объединение "Северодонецкий Азот", ОАО "Ривнеазот", АО "Луганскгаз") осуществляют выплаты ЕСВ через третьих лиц - по договору поручительства. Однако, несмотря на решение Верховного суда признать такие платежи, фискальные органы расценивают их как неправомерные. В связи с этим выплаты не поступают в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, а работникам не начисляют трудовой стаж и не осуществляют выплаты по листам временной нетрудоспособности.

По словам Черныша, необходимо изменения в закон "О государственном социальном страховании", а также в "Закон о сборе и учете ЕСВ".

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"Также следует сделать исключение и, согласно решению Верховного суда, постановлением Кабинета министров позволить признавать платежи ЕСВ через третье лицо на период, пока не будут внесены изменения в законодательство", – сказал он.

В свою очередь заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины, председатель правления Фонда социального страхования Украины Владимир Саенко отметил необходимость создания рабочей группы из представителей работодателей, профсоюзов, налоговых органов, правительства для решения соответствующей проблемы.

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Правительство, Кабмин, Луганщина, Профсоюзы.
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