Скачать
Понедельник, 28.10.2019
Полиция проверила дом добровольцев в Золотом
Полиция проверила дом добровольцев в Золотом
Коляда рассказала, что увидел Гончарук на КПВВ в Новотроицком
Коляда рассказала, что увидел Гончарук на КПВВ в Новотроицком
"Папаченко": фильм об отце Ломаченко (Видео)
"Папаченко": фильм об отце Ломаченко (Видео)
Придется выйти вместе: принцы Уильям и Гарри с женами совершат совместный выход
Принцы Уильям и Гарри с женами совершат совместный выход

Экспорт зерна и муки значительно вырос

Экспорт зерна и муки значительно вырос
18:21 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Бизнеса:С 1 июля по 28 октября Украина экспортировала на 5 млн тонн зерновых культур больше, чем за аналогичный период предыдущего сезона.

По состоянию на сегодня с начала 2019/2020 маркетингового года Украина экспортировала 17 940 тонн зерновых культур, что на 5 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого МГ.

Об сообщили в информационно-аналитического портале Агропромышленного комплекса Украины.

В Минагро отметили, что на внешние рынки было поставлено 10,9 млн тонн пшеницы, 3,2 млн тонн ячменя, 5 тыс. тонн ржи, 3,6 млн тонн кукурузы.

Украина будет снабжать Китай говядиной

Пшеничной муки и других культур экспортировано почти на 50 тысяч тонн больше, нежели за такой же период в прошлом маркетинговом году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Экспорт, Зерно, Мука.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Рецепт дня: сливочный торт без выпечки за 10 минут
02 "Все услышали ваши угрозы": лидер Нацкорпуса обратился к Зеленскому (видео)
03 Мокрый снег и мороз: Синоптики дали украинцам холодный прогноз погоды
04 "Прошлое закончилось": Зеленский говорит, что не боится обидеть Коломойского
05 Квантовая физика способна объяснить появление у человека сознания
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Процесс подготовки займет время&quot;: Зеленского попросили отменить ВНО
Зеленского попросили отменить ВНО
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (21.10 - 27.10.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Президент назначил нового главу Киевской облгосадминистрации
Президент назначил нового главу Киевской облгосадминистрации
Хэллоуин 2019: фильмы, которые стоит посмотреть на этой неделе (Видео)
Хэллоуин 2019: фильмы, которые стоит посмотреть на этой неделе (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь