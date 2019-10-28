Экспорт зерна и муки значительно вырос

По состоянию на сегодня с начала 2019/2020 маркетингового года Украина экспортировала 17 940 тонн зерновых культур, что на 5 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого МГ.
Об сообщили в информационно-аналитического портале Агропромышленного комплекса Украины.
В Минагро отметили, что на внешние рынки было поставлено 10,9 млн тонн пшеницы, 3,2 млн тонн ячменя, 5 тыс. тонн ржи, 3,6 млн тонн кукурузы.
Пшеничной муки и других культур экспортировано почти на 50 тысяч тонн больше, нежели за такой же период в прошлом маркетинговом году.