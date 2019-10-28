Украина опустилась на два места в топе мировых производителей стали

Новости Бизнеса:Украина снова опустилась на 13-е место в рейтинге мировых производителей стали.

Украина в сентябре опустилась на 13-е место в списке мировых производителей стали с 11-го, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

Согласно сообщению, украинские металлурги в сентябре 2019 года, по сравнению с сентябрем прошлого года, сократили производство стали на 2,3% - до 1,745 млн тонн.

По итогам сентября лидерство в рейтинге мировых производителей стали традиционно сохранил Китай с показателем 82,77 млн тонн (рост на 2,2% к сентябрю 2018 года). Далее следуют: Индия (8,96 млн тонн, +1,6%), Япония (8 млн тонн, -4,5%), США (7 млн тонн, -2,5%), Южная Корея (5,69 млн тонн, -2,7%), Россия (5,58 млн тонн, -4,1%), Германия (3,35 млн тонн, -4%), Турция (2,7 млн тонн, -6,9%), Бразилия (2,4 млн тонн, -22%), Италия (2,2 млн тонн, +1,1%), Иран (2,1 млн тонн, +3,2%), Тайвань (1,8 млн тонн, -2%).

В целом в сентябре 2019 года, по сравнению с сентябрем прошлого года, 64 страны, входящие в рейтинг WSA, сократили производство стали на 0,3% - до 151,5 млн тонн.

По итогам января-сентября текущего года Украина увеличила производство стали, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, на 3,9% - до 16,4 млн тонн, сохранив 13-е место в мировом рейтинге производителей стали.

Как сообщалось ранее, украинские металлурги по итогам 2018 года сократили производство стали на 1,1% по сравнению с 2017 годом - до 21,1 млн тонн, опустившись при этом с 12-го на 13-е место в списке мировых производителей этой продукции.

Украина по итогам 2013 года заняла 7-е место в рейтинге WSA, выплавив 30,4 млн тонн стали. В 2014 году наша страна опустилась на 10-е место с результатом выплавки 27,2 млн тонн. С 2014 года на деятельность отечественных металлургов негативно начали влиять два фактора. Первый - военные действия на Донбассе, где расположено более половины металлургических производственных мощностей. Второй фактор, проявление которого было наиболее заметно в 2015 году, - снижение мировых цен на металлургическое сырье и готовую продукцию, что снизило доходы компаний и увеличило конкуренцию на мировых рынках. Тем не менее, по итогам 2015 и 2016 годов Украина сохранила 10-ю строчку в отраслевом рейтинге.