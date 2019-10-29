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В Офисе Президента рассказали, для кого подешевеет электроэнергия

В Офисе Президента рассказали, для кого подешевеет электроэнергия
02:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:Рынок электрической энергии в Украине стартовал 1 июля, в тот же день прошли первые торги по электроэнергии на сутки вперед.

Снижение цены на рынке электроэнергии приведет к тому, что счета за электроэнергию для школ, больниц, детских садов, университетов, воинских частей будут меньше. Такое сообщение обнародовал в Facebook Офис Президента.

"В последнее время мы наблюдаем снижение цены на электрическую энергию на рынке "на сутки вперед". Электроэнергия за два месяца подешевела почти на 14%, или более чем на 20 копеек.

Как результат - счета за электроэнергию для школ, больниц, детских садов, университетов, воинских частей будут меньше. Мы сэкономим средства украинских налогоплательщиков.

Дешевле электроэнергия будет для малого, среднего, крупного бизнеса, для водоканалов, электротранспорта и других коммунальных предприятий. И это важно, ведь себестоимость их товаров и услуг напрямую влияет на цены и тарифы для всех украинцев", - заявляют в ОП.

Кабмин усилил безопасность в акватории Азовского моря

А также добавляют, что от конкуренции "выигрывает каждый украинский потребитель и украинская экономика в целом".

11 октября ПАО "Центрэнерго" объявило, что с ноября 90% своей электроэнергии будет продавать на "рынке на сутки вперед" (РСП), а только 10% выработки будет реализоваться на рынке двусторонних договоров.

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Электроэнергия, Офис Президента, Рынок электрической энергии.
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