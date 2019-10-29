Кабмин усилил безопасность в акватории Азовского моря

Новости Украины:Правительство усилило безопасность мореплавания в акватории Азовского моря.

Кабинет Министров на своем выездном заседании в Мариуполе в понедельник принял ряд решений по усилению безопасности граждан. Об этом сообщает Правительственный портал.

"Правительство, в частности, усилило безопасность мореплавания в акватории Азовского моря, для этого включило прилегающие к морскому порту г. Мариуполя территории к водному пространству, по которым принимаются меры безопасности в соответствии с Кодексом торгового мореплавания.

Кроме того, правительство поручило ряду государственных органов и предприятий сделать быстрыми и удобными процедуры перехода из Херсона в Крым через пункты въезда "Каланчак" и "Чонгар", - говорится в сообщении.

Правительство также определило порядок добровольной уплаты взносов Украины в бюджеты ООН, чтобы расширить возможности финансирования Миссии Украины при НАТО в Брюсселе и улучшить сотрудничество Украины с НАТО, добавили в Кабмине.

Правительство также выделило 300 млн грн, которые к концу 2019 года позволят построить доступное жилье в пригородных районах Киева, Днипра, Львова, Одессы, Харькова для около 950 семей, из которых 700 семей внутреннеперемещенных лиц и порядка 200 семей участников АТО/ООС.