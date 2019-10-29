Скачать
Вторник, 29.10.2019
Зеленский на встрече с вице-президентом ЕИБ: Мы стремимся к быстрому росту экономики
Зеленский на встрече с вице-президентом ЕИБ: Мы стремимся к быстрому росту экономики
Визит Североатлантического совета в Украину: повестка дня
Визит Североатлантического совета в Украину: повестка дня
Майкл Джордан назвал свою символическую пятерку всех времен
Майкл Джордан назвал свою символическую пятерку всех времен
Элтон Джон отменил концерт: причина
Элтон Джон отменил концерт: причина

Корниенко: В среду Рада рассмотрит законопроект о незаконном обогащении

Корниенко: В среду Рада рассмотрит законопроект о незаконном обогащении
01:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Принятие данного законопроекта является одним из условий продолжения программы сотрудничества Украины с МВФ.

В среду, 30 октября, Верховная Рада приступит к рассмотрению законопроекта №1031 «о незаконном обогащении», сообщил заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.

«Во время заседания фракции президент в очередной раз попросил поддержать законопроект №1031 «о незаконном обогащении». Он есть в повестке дня, существует финальная компромиссная форма этого законопроекта и в принципе фракция готова его поддержать», - сказал Корниенко журналистам в понедельник вечером.

По его словам, начнут принимать решения по этому вопросу уже в среду, 30 октября, и планируют потратить на него достаточно много времени из-за более сотни правок народных избранников.

Как сообщалось, 11 сентября 2019г Верховная Рада приняла за основу законопроект №1031 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов".

Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей 368-5 "незаконное обогащение", которая предусматривает, что обретение чиновником активов, стоимость которых превышает его законные доходы более чем на 15 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, будут карать лишением свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В Гражданском процессуальном кодексе предлагается закрепить, что иск о признании активов незаконными и взыскании их в доход государства будут предъявлять относительно активов, обретенных в течение четырех лет до вступления в силу данного закона, если разница между стоимостью активов и законными доходами чиновника в 500 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных граждан.

Эти же условия будут основанием для иска по активам, обретенным после вступления в силу данного закона.

Дела о признании необоснованных активов и их взыскании в доход государства рассматриваются ВАКС, подследственны будут Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), в предусмотренных законом случаях их будут вести Государственное бюро расследований (ГБР) и Генеральная прокуратура.

Зеленский присутствовал на заседании фракции "Слуги народа"

Решение суда о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства будет основанием для увольнения чиновника. Аналогичной нормой дополнен перечень причин для увольнения директора НАБУ и генерального прокурора. Со дня вступления в силу такого решения будут прекращаться полномочия судьи, у которого были выявлены необоснованные активы.

Необлагаемый минимум доходов граждан в настоящее время составляет 17 грн, прожиточный минимум для трудоспособных граждан – 19 грн. Необлагаемый минимум в уголовных производствах составляет 960 грн. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Законопроект, Слуга народа, Александр Корниенко, Законопроект о незаконном обогащении.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 29 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Газовые переговоры: в Еврокомиссии разочарованы итогами
03 Полезен ли плавленый сыр: ответ диетологов
04 Оскорбил ли императора Японии наряд Елены Зеленской? Ответ посольства
05 Трамп забыл, президентом какой страны является Зеленский
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Процесс подготовки займет время&quot;: Зеленского попросили отменить ВНО
Зеленского попросили отменить ВНО
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (21.10 - 27.10.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Кабмин согласовал кандидатуры глав ОГА в пяти областях
Кабмин согласовал кандидатуры глав ОГА в пяти областях
Главный герой &quot;Сверхъестественного&quot; выпустит дебютный альбом
Главный герой "Сверхъестественного" выпустит дебютный альбом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь