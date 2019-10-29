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Зеленский присутствовал на заседании фракции "Слуги народа"

Зеленский присутствовал на заседании фракции "Слуги народа"
00:50 Сегодня Телеграф

Новости Украины:На собрании присутствовал президент Украины и каждый депутат имел возможность задать ему интересующие его вопросы

Президент Украины Владимир Зеленский посетил вечером в понедельник заседание фракции «Слуга народа», сообщил народный депутат Антон Поляков.

«На собрании присутствовал президент Украины и каждый депутат имел возможность задать ему интересующие его вопросы», - сказал Поляков журналистам.

По его словам, помимо главы государства, собрание фракции посетил также глава его офиса Андрей Богдан.

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При этом нардет сказал, что коллеги из фракции «Слуга народа» задавали президенту свои вопросы. Осуждали, среди прочего, тему субвенций для мажоритарных округов. Об исключении из фракции Евгения Шевченко (после его выступления в эфире российского ТВ - ИФ) не говорили. Президент, по словам Полякова, заверил, что в ситуации с финансовым комитетом "все пройдёт по закону".

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Владимир Зеленский, Слуга народа, Андрей Богдан, Заседание фракции, Антон Поляков.
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