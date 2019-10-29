ГСЧС: в Киеве в лаборатории обнаружен повышенный уровень радиации

Новости Украины:В Киеве в лаборатории Центральной геофизической обсерватории обнаружен повышенный уровень радиации.

Сотрудники гидрометеорологической службы ГСЧС Украины во время проверки замеров радиационного фона выявили повышенный уровень радиационного излучения в здании физико-химической лаборатории Центральной геофизической обсерватории.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС в понедельник, в 13:20 спасатели в ходе проведения радиационной разведки подтвердили наличие превышения уровня радиационного излучения внутри отдельного помещения здания лаборатории, которое расположено в Киеве по адресу проспект Науки, 39.

"Превышения уровня радиационного излучения снаружи здания нет. Угрозы персоналу объекта и окружающей среде нет", - сказано в сообщении.

Кроме того, 29 октября в 9 утра запланировано заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) по данному вопросу с участием Государственной корпорации "Украинское государственное объединение "Радон" с целью дальнейшей утилизации загрязненных фрагментов здания.