Гончарук: Инвесторы на форуме в Мариуполе увидят более сотни проектов

Новости Бизнеса:Будут показаны как крупные государственные, так и локальные инвестиционные проекты.

Во время первого инвестиционного форума RE:THINK Invest in Ukraine под эгидой Президента Украины, который состоится 29 октября в Мариуполе, инвесторам продемонстрируют более 100 проектов. Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы намерены собрать людей в Мариуполе, чтобы продемонстрировать две основные вещи. Первое - здесь появляются правила. Эти правила изменятся и будут одинаковыми для всех, коррупция уйдет в историю, рейдерство уйдет в историю, серая экономика также постепенно уйдет в историю. Второе - будет представлено много инвестиционных проектов. В разных форматах будет представлено более сотни таких проектов", - рассказал глава правительства.

"Отдельный акцент будет сделан на развитии восточных территорий. Это ключевой замысел", - добавил Гончарук.

Как сообщалось, ожидается, что участие в инвестиционном форуме RE: THINK Invest in Ukraine примет Владимир Зеленский, а также более 50 представителей международных и украинских инвестиционных фондов, компаний, донорских организаций и международных финансовых корпораций.