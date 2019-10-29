Гончарук: Экономический рост Украины должен заинтересовать инвесторов

Новости Бизнеса:Алексей Гончарук считает, что инвесторов должен заинтересовать экономический рост Украины.

В Украине нужно создать условия, когда инвесторы не будут бояться, что вложенные ими средства безосновательно отберут. Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV заявил глава Кабмина Алексей Гончарук.

"Реприватизация - это очень опасно. Инвестор в Украине должен чувствовать, что, если он что-то инвестировал, то безосновательно у него этого никто не отнимет. Нам необходимо создать условия, когда люди будут вкладывать в Украину деньги и не бояться, что у них эти деньги просто заберут. Такая практика на протяжении десятков лет в Украине, к сожалению, существовала", - сказал премьер.

По его словам, инвесторов должен заинтересовать экономический рост Украины.

"На мой взгляд, не очень продуманно и не очень разумно уезжать из страны, которая собирается расти. Обновленный прогноз Всемирного банка показывает рост 3,7%. Сюда надо приходить, а не уходить отсюда", - добавил глава правительства.

В то же время он отметил, что инвесторы должны уважительно относиться к окружающей среде в Украине.

"Если компания выполняет свои обязательства перед государством, проблем не возникнет", - резюмировал Гончарук.

Как сообщалось, ожидается, что участие в инвестиционном форуме RE: THINK Invest in Ukraine, который 29 октября состоится в Мариуполе, примет Владимир Зеленский, а также более 50 представителей международных и украинских инвестиционных фондов, компаний, донорских организаций и международных финансовых корпораций.