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Гончарук рассказал, как будут контролировать деятельность ФОПов

Гончарук рассказал, как будут контролировать деятельность ФОПов
08:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Премьер-министр Алексей Гончарук подчеркнул, что крупные компании должны менять бизнес-модель и начать нанимать людей официально.

Новое регулирование деятельности ФОПов будет касаться только крупных компаний, и не будет создавать сложности для малых предпринимателей.

Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

"Я абсолютно не согласен с тем, что кто-то уничтожает ФОПы. Эта истерия специально насаждается отдельными людьми и поднимается в определенной плоскости, чтобы ввести людей в заблуждение. Государство не будет преследовать, не будет вводить сверхтяжелые условия для малых ФОПов. Наша цель в том, чтобы крупные и средние компании прекратили изображать из себя стайки ФОПов", - отметил Гончарук.

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Как сообщалось, Алексей Гончарук заявил, что в Украине нужно создать условия, когда инвесторы не будут бояться, что вложенные ими средства безосновательно отберут.

"На мой взгляд, не очень продуманно и не очень разумно уезжать из страны, которая собирается расти. Обновленный прогноз Всемирного банка показывает рост 3,7%. Сюда надо приходить, а не уходить отсюда", - добавил глава правительства.

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Кабмин, Премьер-министр, Алексей Гончарук, ФОП.
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