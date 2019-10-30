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НБУ снял ограничения на покупку валюты

НБУ снял ограничения на покупку валюты
02:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:С 5 ноября физические лица смогут покупать валюту банковские металлы без ограничений по сумме.

«Продолжая валютную либерализацию, Национальный банк отменяет ограничения на покупку иностранной валюты и банковских металлов физическими лицами в эквиваленте 150 тыс. грн в день через кассу банка, финансового учреждения или в системах онлайн-банкинга. Также прекращает действовать требование о представлении физическими лицами в банки документов, подтверждающих основания для проведения операций по покупке безналичной иностранной валюты», - говорится в сообщении.

В НБУ отмечают, что эти послабления не окажут существенного влияния на валютный рынок.

Во-первых, подавляющее большинство операций физических лиц по покупке иностранной валюты производится на суммы, меньшие чем 150 тыс. грн. Во-вторых, общие объемы покупки и продажи валюты населением сегодня являются соразмерными.

В то же время чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке благодаря избыточному предложению со стороны бизнеса и инвесторов в этом году достигает почти $4 млрд, а международные резервы на протяжении последних месяцев сохраняются на уровне $21-22 млрд.

Как напоминают в НБУ, либерализация валютного законодательства и укрепление макрофинансовой стабильности позволили отменить в этом году уже более 30 валютных ограничений, в том числе для населения.

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«Национальный банк будет продолжать валютную либерализацию в соответствии с темпами улучшения макроэкономических условий и с учетом скорости принятия и имплементации пакета законов, направленных на предотвращение непродуктивного оттока капитала из страны», - подчеркивается в сообщении.

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НБУ, Валюта, Ограничения на покупку валюты.
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