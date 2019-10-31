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В Кабмине рассказали, при каком условии снизят налоги

В Кабмине рассказали, при каком условии снизят налоги
14:28 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Министр финансов Оксана Маркарова заверила, что налоги в Украине повышать не будут.

В Кабмине пообещали не увеличивать налоги, как это делалось под каждый из бюджетов ранее.

Об этом сообщила НВ министр финансов Оксана Маркарова.

"Бюджет на 2020 год построен на базе той налоговой системы, которая есть сегодня. Мы считаем, что не стоит увеличивать налоги, как это делалось под каждый из бюджетов ранее. В каждом бюджете раньше всегда были не только изменения в Бюджетный кодекс, но и изменения в Налоговый кодекс. В этом году мы отошли от него. Так, парламент рассматривает несколько изменений в Налоговый кодекс, некоторые из них могут быть и ресурсными, но мы не учитывали эти поступления в бюджете. Единственное, что мы готовы рассмотреть ко второму чтению в бюджет - это поступления от игорного бизнеса или от бренда, если эти законопроекты будут приняты. Мы не планируем повышать налоги, мы не закладывали повышенные налоги ни по базе, ни через процент. Это, мне кажется, для бизнеса важно, потому что бизнес должен понимать правила игры и они должны быть предсказуемыми", - рассказала министр финансов.

Кроме того, премьер-министр Алексей Гончарук в программе "Свобода слова" на ICTV также заявил, что правительство не планирует повышать налоги, а наоборот - будет создавать стимулы для развития бизнеса.

"Мы, правительство, не планируем повышать налоги, это неправильный путь. Государство не должно увеличивать объем ресурсов, которые оно пропускает через себя", - отметил глава правительства.

Напомним, народный депутат Алексей Ковалев (фракция "Слуга народа") предлагает с 1 января 2021 года освободить от обложения акцизным налогом легковые автомобили и кузова к ним, грузовые автомобили, прицепы и полуприцепы, автобусы, а также мотоциклы и мопеды.

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Налоги, Кабмин, Минфин, Оксана Маркарова.
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