Скачать
Четверг, 31.10.2019
Венгрия в последний момент сняла вето с заявления Украина-НАТО
Венгрия в последний момент сняла вето с заявления Украина-НАТО
Столтенберг: Двери к членству Украины в НАТО открыты, но путь непрост
Столтенберг: Двери к членству Украины в НАТО открыты, но путь непрост
Ломаченко станет почетным послом Олимпиады в Токио
Ломаченко станет почетным послом Олимпиады в Токио
Хеллоуинский рейтинг от Forbes: 13 самых высокооплачиваемых покойных звезд
Хеллоуинский рейтинг от Forbes: 13 самых высокооплачиваемых покойных звезд

Минэкономики хочет компенсировать аграриям почти 4 миллиарда гривень

Минэкономики хочет компенсировать аграриям почти 4 миллиарда гривень
16:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Правительство предлагает аграриям компенсировать кредиты на покупку земли.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предлагает выделить 3,9 млрд грн на компенсацию кредитов под покупку земли в программе поддержки аграриев на 2020 год.

Об этом говорится в проекте программы поддержки АПК-2020, которую представили на брифинге в министерстве.

"Поскольку мы видели, что спрос на кредиты в четыре раза больше ожидаемого, то логично, что основной акцент должен быть на удешевление финансового ресурса для аграрных производителей - это 3,9 млрд грн", – сообщил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

Он добавил, что в проекте предусмотрено 500 млн грн на создание фонда гарантирования кредитов.

Каким будет ВВП: новый макроэкономический прогноз Минэкономики

"Фонд будет покрывать риски от невыплаты и позволит получить кредит "маленьким" фермерам, у которых нет истории сотрудничества с банком или залога", – сказал Высоцкий.

При этом общий бюджет предлагаемой министерством программы господдержки АПК на 2020 год равен 8,4 млрд грн.

Из них 2,5 млрд грн может быть направлено на поддержку животноводства, хранение и переработку сельхозпродукции, 780 млн грн на финподдержку сельхозпроизводителей, еще 400 млн грн на поддержу развития садоводства и ягодоводства, 250 млн грн на финподдержку развития фермерских хозяйств, 150 млн грн на поддержку мероприятий в АПК.

В госбюджете Украины на 2019 год на поддержку АПК предусмотрено 5,7 млрд грн.

В проекте госбюджета на 2020 год в первом чтении на поддержку аграриев изначально было предусмотрено 4,4 млрд грн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кредиты, Аграрии, Минэкономики.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вкусные грибы: почему шампиньоны стоить чаще употреблять в пищу
02 Гороскоп на завтра, 31 октября 2019: все знаки Зодиака
03 Вкусно и полезно: еда, которая отлично подойдет для завтрака
04 Чародейная Велесова Ночь - с 31 октября на 1 ноября: традиции, приметы и обряды
05 Арктический воздух охватит всю Украину: в каких регионах выпадет снег
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Финляндия готовит 600 тысяч евро для разминирования Донбасса
Финляндия готовит 600 тысяч евро для разминирования Донбасса
Генсек НАТО выступил в Раде: что сказал Столтенберг депутатам
Цитировал Шевченко и дал совет: выступление Столтенберга в Раде
В Кабмине рассказали, при каком условии снизят налоги
В Кабмине рассказали, при каком условии снизят налоги
В Лондоне вручили премию &quot;Женщина года&quot; 2019 (Фото)
В Лондоне вручили премию "Женщина года" 2019 (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь