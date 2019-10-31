Минэкономики хочет компенсировать аграриям почти 4 миллиарда гривень

Новости Бизнеса:Правительство предлагает аграриям компенсировать кредиты на покупку земли.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предлагает выделить 3,9 млрд грн на компенсацию кредитов под покупку земли в программе поддержки аграриев на 2020 год.

Об этом говорится в проекте программы поддержки АПК-2020, которую представили на брифинге в министерстве.

"Поскольку мы видели, что спрос на кредиты в четыре раза больше ожидаемого, то логично, что основной акцент должен быть на удешевление финансового ресурса для аграрных производителей - это 3,9 млрд грн", – сообщил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

Он добавил, что в проекте предусмотрено 500 млн грн на создание фонда гарантирования кредитов.

"Фонд будет покрывать риски от невыплаты и позволит получить кредит "маленьким" фермерам, у которых нет истории сотрудничества с банком или залога", – сказал Высоцкий.

При этом общий бюджет предлагаемой министерством программы господдержки АПК на 2020 год равен 8,4 млрд грн.

Из них 2,5 млрд грн может быть направлено на поддержку животноводства, хранение и переработку сельхозпродукции, 780 млн грн на финподдержку сельхозпроизводителей, еще 400 млн грн на поддержу развития садоводства и ягодоводства, 250 млн грн на финподдержку развития фермерских хозяйств, 150 млн грн на поддержку мероприятий в АПК.

В госбюджете Украины на 2019 год на поддержку АПК предусмотрено 5,7 млрд грн.

В проекте госбюджета на 2020 год в первом чтении на поддержку аграриев изначально было предусмотрено 4,4 млрд грн.