Скачать
Пятница, 01.11.2019
Эксперты НАТО провели внутренний аудит Минобороны
Эксперты НАТО провели внутренний аудит Минобороны
На Донбассе завершилось разведение войск в Золотом
На Донбассе завершилось разведение войск в Золотом
Свитолина одержала 9-ю к ряду победу на Итоговом турнире WTA (Видео)
Свитолина одержала 9-ю к ряду победу на Итоговом турнире WTA (Видео)
Конфеты или смерть: как украинцы праздновали Хэллоуин 2019 (Фото)
Как украинцы праздновали Хэллоуин 2019 (Фото)

Гончарук поблагодарил команду ЕБРР за двустороннее сотрудничество

Гончарук поблагодарил команду ЕБРР за двустороннее сотрудничество
15:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Алексей Гончарук назвал рекордными инвестиции ЕБРР в Украину в этом году.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и вице-президент Европейского банка реконструкции и развития Алан Пию обсудили увеличение объема инвестиций в государственный, частный и муниципальный секторы украинской экономики.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Прежде всего хотел бы поблагодарить команду ЕБРР за плодотворное двустороннее сотрудничество: финансирование программы закупки природного газа, 149 миллионов евро кредита для реализации проекта по модернизации сети электропередач НЭК "Укрэнерго", 100 миллионов евро для модернизации АО "Укрзализныця" и 52 миллиона для закупки станков капитального ремонта скважин и повышения энергоэффективности АО "Укргаздобыча", – сказал Гончарук.

По его словам, в начале октября объем инвестиций ЕБРР в государственный, частный и муниципальный секторы в Украине составил более 1 миллиарда евро, что вдвое больше 2018 года, и является рекордным показателем за последние годы сотрудничества. До конца года он может составить 1,2 миллиарда евро.

Вице-президент ЕБРР отметил, что поддерживает реформы украинского правительства, ведь они позволяют в дальнейшем повысить темп двустороннего сотрудничества.

Гончарук о росте экономики на 40%: Мы с этим справимся

Премьер-министр подчеркнул, что реформы являются важными для самих украинцев и что главная задача правительства - антикоррупционная политика и обеспечение верховенства права. Кроме этого, ключевыми реформами, над которыми уже активно работает Украина, является открытие рынка земли, демонополизация энергетического рынка, приватизация и дерегуляция. Важным аспектом Гончарук назвал процесс деолигархизации, который даст место на рынке новому бизнесу и позволит украинским рынкам развиваться.

Кроме этого, Премьер-министр сообщил, что Киев хотел бы привлечь команду ЕБРР к развитию государственных институтов.

ЕБРР работает в Украине с 1992 года. За это время Банк вложил в украинскую экономику около 14,6 млрд евро, профинансировав 450 проектов. 75 процентов этих инвестиций приходится на частный сектор.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Инвестиции, ЕБРР, Алексей Гончарук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что скрывает ваш Android: "секретные" функции, о которых знает далеко не каждый
02 Гороскоп на завтра, 1 ноября 2019: все знаки Зодиака
03 Маникюр 2019: новинки и инновации осеннего маникюра
04 "5 столовых ложек": диета, которая многое позволяет
05 Итоги дня 31 октября: Генсек НАТО выступил в Раде, импичмент Трампа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Выходные и праздники в ноябре 2019: сколько будут отдыхать украинцы
Выходные в ноябре: сколько украинцы будут отдыхать
Синоптики дали прогноз погоды на выходные
Синоптики дали прогноз погоды на выходные
Газ, таможня и водительские права: чего ждать украинцам в ноябре
Чего ждать украинцам в ноябре: главные изменения
WhatsApp представил новую функцию для Android
WhatsApp представил новую функцию для Android
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь