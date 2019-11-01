Гончарук поблагодарил команду ЕБРР за двустороннее сотрудничество

Новости Бизнеса:Алексей Гончарук назвал рекордными инвестиции ЕБРР в Украину в этом году.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и вице-президент Европейского банка реконструкции и развития Алан Пию обсудили увеличение объема инвестиций в государственный, частный и муниципальный секторы украинской экономики.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Прежде всего хотел бы поблагодарить команду ЕБРР за плодотворное двустороннее сотрудничество: финансирование программы закупки природного газа, 149 миллионов евро кредита для реализации проекта по модернизации сети электропередач НЭК "Укрэнерго", 100 миллионов евро для модернизации АО "Укрзализныця" и 52 миллиона для закупки станков капитального ремонта скважин и повышения энергоэффективности АО "Укргаздобыча", – сказал Гончарук.

По его словам, в начале октября объем инвестиций ЕБРР в государственный, частный и муниципальный секторы в Украине составил более 1 миллиарда евро, что вдвое больше 2018 года, и является рекордным показателем за последние годы сотрудничества. До конца года он может составить 1,2 миллиарда евро.

Вице-президент ЕБРР отметил, что поддерживает реформы украинского правительства, ведь они позволяют в дальнейшем повысить темп двустороннего сотрудничества.

Премьер-министр подчеркнул, что реформы являются важными для самих украинцев и что главная задача правительства - антикоррупционная политика и обеспечение верховенства права. Кроме этого, ключевыми реформами, над которыми уже активно работает Украина, является открытие рынка земли, демонополизация энергетического рынка, приватизация и дерегуляция. Важным аспектом Гончарук назвал процесс деолигархизации, который даст место на рынке новому бизнесу и позволит украинским рынкам развиваться.

Кроме этого, Премьер-министр сообщил, что Киев хотел бы привлечь команду ЕБРР к развитию государственных институтов.

ЕБРР работает в Украине с 1992 года. За это время Банк вложил в украинскую экономику около 14,6 млрд евро, профинансировав 450 проектов. 75 процентов этих инвестиций приходится на частный сектор.