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Гончарук о росте экономики на 40%: Мы с этим справимся

Гончарук о росте экономики на 40%: Мы с этим справимся
00:48 Пт, 1 Ноябрь 2019 Телеграф УНИАН Фото: КМУ

Новости Бизнеса:Гончарук, говоря о перспективах роста украинской экономики, призвал украинцев "просто поверить".

Премьер-министр Алексей Гончарук объяснил свои слова о том, что экономика Украины за несколько лет имеет перспективу вырасти на 40%.

"Все вообще начинается с мечты. Я хочу сказать людям: просто поверьте", - сказал Гончарук в прямом эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", передает ТСН.

Он отметил, что этот показатель удастся достичь, в частности, благодаря инвестициям.

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Премьер напомнил о проведенном на днях инвестиционном форуме в Мариуполе.

"Меморандумы со Всемирным банком и ЕБРР - это уже очень много, они не подписываются под пустыми словами. Уже в ноябре мы поедем в Брюссель подписывать первое соглашение на 300 миллионов долларов", - сказал Гончарук.

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"Мы должны побороть коррупцию и вернуть доверие к нашему государству. Мы убеждены, что мы с этим справимся. Мы намерены много работать. Я хочу сказать людям: просто поверьте. К власти в Украине пришло новое поколение, и оно мыслит совершенно иначе", - добавил глава правительства.

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Кабмин, Экономический рост, Алексей Гончарук.
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