Пристайко о подготовке к обмену пленными: Это не период ожидания

Новости Украины:Пристайко говорит, что сейчас продолжается период подбора кандидатов для обмена.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал, что сейчас изучаются дела возможных кандидатов на обмен.

Об этом он рассказал в интервью ТСН, передает УНН.

"Это не период ожидания, это период подбора подходящих кандидатов на обмен, изучение их дел и одновременно возможность освобождения. Обмен - это фраза, которая используется скорее в медиа, мы используем другую фразу - одновременное освобождение. Это больше похоже на то, над чем действительно работают обе стороны", - отметил он.

Пристайко добавил, что власти не привязывается к нормандскому саммиту по поводу нового обмена пленными.

"Мне бы хотелось, чтобы он состоялся максимально быстро. Мы вообще не привязываемся к нормандскому саммиту. Если саммит лидеров и поспособствует обмену, мы не имеем ничего против. Для нас любая задержка с освобождением людей, это, мягко говоря, трагедия. Мы не привязываемся к этому никоим образом", - пояснил он.