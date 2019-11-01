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Пятница, 01.11.2019
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Пристайко о подготовке к обмену пленными: Это не период ожидания

Пристайко о подготовке к обмену пленными: Это не период ожидания
00:10 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:Пристайко говорит, что сейчас продолжается период подбора кандидатов для обмена.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал, что сейчас изучаются дела возможных кандидатов на обмен.

Об этом он рассказал в интервью ТСН, передает УНН.

"Это не период ожидания, это период подбора подходящих кандидатов на обмен, изучение их дел и одновременно возможность освобождения. Обмен - это фраза, которая используется скорее в медиа, мы используем другую фразу - одновременное освобождение. Это больше похоже на то, над чем действительно работают обе стороны", - отметил он.

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Пристайко добавил, что власти не привязывается к нормандскому саммиту по поводу нового обмена пленными.

"Мне бы хотелось, чтобы он состоялся максимально быстро. Мы вообще не привязываемся к нормандскому саммиту. Если саммит лидеров и поспособствует обмену, мы не имеем ничего против. Для нас любая задержка с освобождением людей, это, мягко говоря, трагедия. Мы не привязываемся к этому никоим образом", - пояснил он.

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Россия, МИД, Вадим Пристайко, Обмен пленными.
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