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Четверг, 31.10.2019
"Абсолютно уверен": Климкин прогнозирует атаку России на юг Украины (Видео)
"Абсолютно уверен": Климкин прогнозирует атаку России на юг Украины (Видео)
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"Абсолютно уверен": Климкин прогнозирует атаку России на юг Украины (Видео)

"Абсолютно уверен": Климкин прогнозирует атаку России на юг Украины (Видео)
23:02 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Климкин предостерегает, что Россия может ударить по югу Украины.

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что "абсолютно уверен" в военном ударе России по югу Украины.

Об этом он сказал в интервью Радио НВ, отметив также, что Кремль предпримет попытку расширить зону российской оккупации Донбасса ко всей территории Донецкой и Луганской областей.

"Если они будут потом раскручивать ситуацию, чтобы "объединить" Донбасс, - а они будут, они же паспорта выдают на всем Донбассе, и на нашем тоже. А потом, я абсолютно уверен, будет удар по Югу", - сказал Климкин.

По его мнению, благодаря потенциальной вооруженной агрессии на юге страны президент РФ Владимир Путин может попытаться решить проблемы своего рейтинга, контроля над Черным морем, создание "квази-Новороссии" и сухопутных коридоров в Приднестровье и аннексированного Крыма, а также это отсечет Украину от морского пространства.

Ранее экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что цифра пропавших без вести на оккупированном Донбассе "четырехзначная".

Европейский Союз сделал заявление по разведению сил в Золотом

29 октября началось разведение сил в Золотом Луганской области. Оно продлится до 30 дней с учетом демонтажа фортификационных сооружений.

Разведение войск в районе населенного пункта Петровское должно начаться 4 ноября.

По данным штаба ООС, в течение текущих суток, 31 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, ранен один боец ВСУ.

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Россия, Донбасс, Павел Климкин.
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