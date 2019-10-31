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Зеленский объявил дату разведения сил в Петровском и назвал условие

Зеленский объявил дату разведения сил в Петровском и назвал условие
13:22 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский заявил, что разведение в Петровском начнется 4 ноября, при условии соблюдения семидневного режима тишины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что разведение сил и средств от линии соприкосновения на Донбассе в районе населенного пункта Петровское в Луганской области должно начаться 4 ноября.

"Мы со своей стороны начали разведение в Катериновке. Если все будет безопасно и в Петровском течение недели, то, мне кажется, 4 ноября мы должны начать разведение и в Петровском", - сообщил Зеленский на пресс-конференции генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в четверг в Киеве после заседания Комиссии Украина-НАТО.

По словам президента, такое решение усиливает позиции России и ослабляет Европу. Зеленский заверил, что украинское правительство было готово к такому решению.

"Условиями встречи "нормандской четверки" было: подтверждение текста формулы Штайнмайера и разведение войск в Золотом и Петровском. Мы со своей стороны начали разведение, если все безопасно и в Петровском, в течение недели, 4 ноября мы должны начать разведение в Петровском. Поэтому я не вижу никаких сомнений, что у нас состоится встреча. Главный результат - это договоренности о прекращении войны", - сказал Зеленский.

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Также Столтенберг добавил, что страны-члены Альянса приветствует прогресс в разведении в районе Станицы Луганской и других районах.

"Россия должна прекратить свою поддержку боевиков на востоке, вывести своё оружие и технику", - подчеркнул Столтенберг.

Напомним, 29 октября разведение сил и средств началось в поселке Золотое. Кроме того, в этот день на переговорах в Минске удалось согласовать дату разведения сил и средств в Петровском.

Замглавы Нацполиции Вадим Троян заявил, что усилия полицейских в зоне разведения сил направлены на "обеспечение правопорядка и охрану общественного спокойствия".  К службе в районе разведения войск в Золотом-4 привлечены усиленные патрули полицейских и военнослужащих Нацгвардии.

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НАТО, Донбасс, Владимир Зеленский, Петровское, ООС.
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