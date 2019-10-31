Зеленский встретился со Столтенбергом: о чем говорили политики

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Мариинском дворце в Киеве.
Как сообщает в четверг утром пресс-служба главы Украинского государства, переговоры прошли "в узком кругу". По окончании встречи с генсеком Альянса началось заседание Комиссии Украина-НАТО при участии главы Украинского государства.
Владимир Зеленский предложил рассмотреть возможность присоединения Украины к программе расширенных возможностей НАТО (Enhance Opportunity Program).
"Предлагаем предметно рассмотреть присоединение Украины к программе расширения возможностей НАТО. Уверен, что Украина готова к переходу па этот новый уровень", - сказал он, открывая заседание комиссии Украина-НАТО в четверг в Киеве.
Зеленский также выразил надежду, что подписанный в 2016 году Комплексный пакет помощи НАТО будет обновлен и расширен за счет дополнительных проектов.
"Мы стремимся углубить сотрудничество для укрепления обороноспособности", - отметил президент.
Процесс реформ абсолютно необходим для будущей безопасности и процветания Украины, а также продвижения к будущему членству в НАТО, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.
"Президент Зеленский и правительство Украины имеют мощный народный мандат на внедрение широкомасштабных реформ. Украина сейчас достигает евроатлантических принципов и стандартов для того, чтобы удовлетворить ожидания своего населения", - сказал он.
Столтенберг также подчеркнул, что Минские договоренности должны выполняться в полной мере всеми сторонами, и НАТО ожидает, что Россия будет выполнять свои обязательства по этим соглашениям.
"Мы поддерживаем усилия президента Зеленского по мирному разрешению конфликта, и мы высоко ценим ваше лидерство и ваши усилия. НАТО поддерживает Украину политически и практически, помогая усилить оборонные институты, Вооруженные силы Украины", - подчеркнул генсек Североатлантического альянса.
По словам Столтенберга, в среду Североатлантический совет побывал в Военно-морской академии ВМС ВСУ в Одессе, которую поддерживают члены Альянса, и их поразило это учреждение и люди, с которыми они встретились.
Заседание Комиссии проходит в рамках визита Североатлантического совета НАТО в Украину.