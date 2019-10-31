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Четверг, 31.10.2019
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Зеленский встретился со Столтенбергом: о чем говорили политики
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Зеленский встретился со Столтенбергом: о чем говорили политики

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Зеленский встретился со Столтенбергом: о чем говорили политики
10:16 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 31 октября, провел встречу с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Мариинском дворце в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Мариинском дворце в Киеве.

Как сообщает в четверг утром пресс-служба главы Украинского государства, переговоры прошли "в узком кругу". По окончании встречи с генсеком Альянса началось заседание Комиссии Украина-НАТО при участии главы Украинского государства.

Владимир Зеленский предложил рассмотреть возможность присоединения Украины к программе расширенных возможностей НАТО (Enhance Opportunity Program).

"Предлагаем предметно рассмотреть присоединение Украины к программе расширения возможностей НАТО. Уверен, что Украина готова к переходу па этот новый уровень", - сказал он, открывая заседание комиссии Украина-НАТО в четверг в Киеве.

Зеленский также выразил надежду, что подписанный в 2016 году Комплексный пакет помощи НАТО будет обновлен и расширен за счет дополнительных проектов.

"Мы стремимся углубить сотрудничество для укрепления обороноспособности", - отметил президент.

Процесс реформ абсолютно необходим для будущей безопасности и процветания Украины, а также продвижения к будущему членству в НАТО, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

"Президент Зеленский и правительство Украины имеют мощный народный мандат на внедрение широкомасштабных реформ. Украина сейчас достигает евроатлантических принципов и стандартов для того, чтобы удовлетворить ожидания своего населения", - сказал он.

Столтенберг также подчеркнул, что Минские договоренности должны выполняться в полной мере всеми сторонами, и НАТО ожидает, что Россия будет выполнять свои обязательства по этим соглашениям.

"Мы поддерживаем усилия президента Зеленского по мирному разрешению конфликта, и мы высоко ценим ваше лидерство и ваши усилия. НАТО поддерживает Украину политически и практически, помогая усилить оборонные институты, Вооруженные силы Украины", - подчеркнул генсек Североатлантического альянса.

Столтенберг: У России нет права голоса касательно вступления Украины в НАТО

По словам Столтенберга, в среду Североатлантический совет побывал в Военно-морской академии ВМС ВСУ в Одессе, которую поддерживают члены Альянса, и их поразило это учреждение и люди, с которыми они встретились.

Заседание Комиссии проходит в рамках визита Североатлантического совета НАТО в Украину.

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НАТО, Йенс Столтенберг, Альянс, Владимир Зеленский, Вступление Украины в НАТО.
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