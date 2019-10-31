Скачать
Четверг, 31.10.2019
"Желтый режим" на Донбассе, Столтенберг в Украине и другие главные новости Украины и мира 30 октября
Главные новости 30 октября: Столтенберг в Украине и спецрежим на Донбассе
Столтенберг: У России нет права голоса касательно вступления Украины в НАТО
Столтенберг: У России нет права голоса касательно вступления Украины в НАТО
Гассиев решил отложить свой дебют в хэвивейте
Гассиев решил отложить свой дебют в хэвивейте
Приметы и обряды на 31 октября – Луков день
Приметы и обряды на 31 октября – Луков день

Столтенберг: У России нет права голоса касательно вступления Украины в НАТО

Столтенберг: У России нет права голоса касательно вступления Украины в НАТО
07:57 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Думская

Новости Украины:Йенс Столтенберг заявил, что решение о вступлении страны в НАТО могут принять только 29 государств, входящих в Альянс.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права вмешиваться и влиять на решение Украины стать членов Альянса.

Об этом Столтенберг рассказал курсантам Одесской военно-морской академии

"Никто другой не имеет права вмешиваться в такое решение. Потому что у нас иногда складывается впечатление, что Россия решает: должна быть Украина членом Альянса или нет. У России нет права голоса. У них нет никакой юридической основы, чтобы влиять на такое решение, поскольку это закреплено в документах, которые, кстати, подписала и Россия ... Каждый народ имеет право решать, частью каких безопасности договоренностей ему стать".

Напомним, Министерство обороны и МИД считают неэффективной идею новой подачи заявки на получение Плана действий по членству в НАТО.

Венгрия заблокировала заявление послов НАТО по Украине

Министр обороны Андрей Загороднюк, в частности, считает, что в этом нет практического смысла. Украине, по его словам, следует сконцентрироваться на практических результатах.

В конце визита в штаб-квартиру НАТО 25 октября Загороднюк анонсировал решение Североатлантического альянса и Украины о новом формате отношений, который будет принят в ближайшее время.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НАТО, Йенс Столтенберг, Альянс, Вступление Украины в НАТО.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вкусные грибы: почему шампиньоны стоить чаще употреблять в пищу
02 Гороскоп на завтра, 31 октября 2019: все знаки Зодиака
03 Пятов просто смотрел: Сидорчук забил невероятный гол Шахтеру (Видео)
04 Народные рецепты против боли в коленях
05 Иванке Трамп - 38: как отмечает день рождения одна из самых богатых американок (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе за сутки 19 вражеских обстрелов
На Донбассе за сутки 19 вражеских обстрелов
Секс-скандал в Раде: Яременко извинился за переписку
Секс-скандал в Раде: Яременко извинился за переписку
ВАКС вынес первый приговор
ВАКС вынес первый приговор
Рецепт дня: печенье на Хэллоуин &quot;Фонарь Джека&quot;
Рецепт дня: печенье на Хэллоуин "Фонарь Джека"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь