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Один украинский военнослужащий получил ранения

Один украинский военнослужащий получил ранения
18:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Боевики с полуночи восемь раз нарушили режим тишины в зоне ООС.

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в четверг восемь раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил, сообщил пресс-центр ООС.

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня. (…) Ранения получил один военнослужащий объединенных сил", - говорится в вечерней сводке на странице ООС в Фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций объединенных сил: вблизи Новогригорьевки и Невельского - из станковых противотанковых гранатометов; неподалеку Водяного на Приазовье и Новоселовки Второй - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики осуществили также четыре обстрела: неподалеку Светлодарска – из автоматических гранатометов; дважды неподалеку Луганского - из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов; возле Новолуганского – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

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В пресс-центре ООС также напомнили, что продолжаются третьи сутки процесса разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. В рамках этих мероприятий 21 украинский военнослужащий переместился на новые позиции.

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Минобороны, Донбасс, ВСУ, АТО, ООС.
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