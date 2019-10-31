Украина зафиксировала семь обстрелов на Донбассе

Новости Украины:Украинская сторона СЦКК заявляет о нарушения оккупантами режима "тишины".

Украинская сторона совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что противник снова нарушил режим прекращения огня.

Об этом сообщается на сайте Минобороны.

"В частности, вчера, 30 октября, российские оккупационные войска совершили 7 обстрелов с применением запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм. Обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Крымское (4 раза), Новотошковское, Зайцево Пивничное и Орехово. В целом противник выпустил 8 мин из минометов калибра 120 мм и 39 мин из минометов калибра 82 мм", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК призывает представителей СММ ОБСЕ зафиксировать факты грубых нарушений установленного режима "тишина" со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.