В Минобороны сообщают о совместных учениях российско-оккупационных войск

Новости Украины:В рамках учений осуществляется развертывание полевых пунктов управления оккупационных войск и вывод на полигоны подразделений соединений и частей.

Боевики на фоне разведения сил и средств объявили о проведении на территории временного оккупированных Донецкой и Луганской областей совместных учений российско-оккупационных войск.

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута, ссылаясь на данные разведки.

По его словам, в рамках учений осуществляется развертывание полевых пунктов управления оккупационных войск и вывод на полигоны подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ для отработки практических действий на местности.

"Вместе с тем военными комиссариатами оккупационных администраций в адрес предприятий разосланы повестки о призыве рабочих на военные сборы. Контроль за подготовкой и проведением учений осуществляется представителями штаба Южного военного округа (Ростов-на-Дону) ВС РФ", - отметил Праута.