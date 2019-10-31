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На Донбассе за сутки 19 вражеских обстрелов

На Донбассе за сутки 19 вражеских обстрелов
07:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали.

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 19 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"30 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82-мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксирована огневая активность вражеских снайперов… потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в четверг утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 6 обстрелов: вблизи Красногоровки - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; пять раз неподалеку Водяного, что на Приазовье - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Сутки на Донбассе: оккупанты не прекращают обстрелов украинских военных

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ совершили 13 обстрелов: шесть раз вблизи Крымского - из минометов калибра 82-мм, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Новотошковского - из минометов калибра 120-мм; у Зайцевого - из минометов калибра 82-мм и автоматических гранатометов; неподалеку Луганского - из стрелкового оружия; у Южного - из СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; в районе Троицкого - из станковых противотанковых гранатометов; вблизи Новолуганского - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; у Орехового - из минометов калибра 82-мм.

"С начала текущих суток противник огневой активности не проявлял. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – сказано в сообщении.

Напомним, 29 октября боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали.

В районе проведения операции Объединенных сил объявили режим "желтый", который вводит дополнительные ограничения для граждан и предоставляет дополнительные полномочия военным и правоохранителям.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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