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Сутки на Донбассе: оккупанты не прекращают обстрелов украинских военных

Сутки на Донбассе: оккупанты не прекращают обстрелов украинских военных
07:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали.

Незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"29 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия….29 октября, потерь в результате вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела: неподалеку Богдановки - из стрелкового оружия и автоматических гранатометов; у Авдеевки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия и автоматических гранатометов; вблизи Красногоровки - из станковых противотанковых гранатометов; неподалеку Водяного, что на Приазовье - из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелам подверглись населенные пункты Луганское и Крымское.

С начала текущих суток боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня.

"Все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": вблизи Зайцево - из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов; вблизи Крымского - из минометов калибра 82 мм, стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов. В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - подытожили в штабе ООС.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, Крымское, Луганское, Разведение сил, ООС.
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